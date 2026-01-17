أمين عام حزب الله يتحدث عن تسليم السلاح: سنشهد استباحة

وقال الشيخ قاسم في كلمة له،: إن "الاستقرار في لم يتحقق بسبب العدوان المستمر، وبسبب الأطراف التي تحاول بث السموم في الداخل"، مؤكداً أن " نفذت الاتفاق، فيما لم تنفذ (إسرائيل) منه شيئاً، كما وأن قضية السلاح هي شأن لبناني بحت، تماماً كالقرار 1701، ولا شأن للكيان (الإسرائيلي) بهما".واضاف أن "التحرير هو أساس بناء الدولة، ومن يعتقد أنّ حصر السلاح ضرورة لبنائها فيكون ذلك بعد تثبيت تسليم دعائم السيادة لا قبل".وتساءل "من يضمن اذا لم يكن بيدنا سلاح عدم استباحة "اسرائيل" لكلّ بقعة جغرافية في لبنان؟"، مردفاً: "اذا سُلّم السلاح فنشهد حوادث القتل والخطف أينما كان"، مشدداً بالقول: "السلاح في أيدينا للدفاع عن أنفسنا ومقاومتنا وشعبنا ووطننا".