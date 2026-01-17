مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بانفجار في مصنع للأثاث شمال شرقي تركيا

وذكرت القناة، في خبر تابعته ، ان انفجار وقع في مصنع للأثاث بمدينة أرضروم، شمال شرقي تسبب بوفاة شخصين وإصابة 6 غيرهم.وأشارت إلى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب الانفجار.