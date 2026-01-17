"قسد": فرض حظر تجوال كلي في منطقة الرقة

وقالت الإدارة في بيان، "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً منا على حماية وسلامة أهلنا في مقاطعة ، تعمم هيئة الداخلية في لمقاطعة الرقة ما يلي: يفرض حظر تجوال كلي في مقاطعة الرقة، من تاريخ صدور التعميم، وحتى إشعار آخر، وكل مخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".لشمال وشرق ؛ هي منطقة سوريّة تمتدّ في شمال وشرق سوريا أُنشئَ فيها حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع. تسيطر على المنطقة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتشمل أجزاء من محافظات ، الرقة، حلب و‌ .