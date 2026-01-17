بعد تهديدات واشنطن.. الدنمارك تعلن تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند

وأوضحت القوات المسلحة الدنماركية عبر منصة "إكس" أن "أفرادا عسكريين وصلوا على متن طائرة قادمة من إلى مطار نوك، ليصبحوا جزءا من الوجود العسكري الدنماركي الموسع في "، مؤكدة أن "الدنمارك ستواصل توسيع وجودها في الجزيرة طوال عام 2026".وفي سياق متصل، أفادت القوات الدنماركية في بيان رسمي بأن مقاتلتين دنماركيتين من طراز "إف-35" نفذتا بالتعاون مع طائرة تزويد بالوقود فرنسية متعددة المهام من طراز MRTT، طلعة تدريبية مشتركة في أجواء غرينلاند.ووفقا للبيان هدفت هذ الطلعة إلى "التدرب على بما في ذلك التزود بالوقود جوا والطلعات بعيدة المدى وضمان الأمن في الظروف القطبية القاسية"،وأشارت القوات الدنماركية إلى أن هذه التدريبات ستستمر على مدار العام الحالي، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للجزيرة.يذكر أن غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، تشكل إقليما يتمتع بحكم ذاتي واسع ضمن المملكة الدنماركية، إلا أن الرئيس الأمريكي أعرب مرارا عن رغبته في ضم الجزيرة إلى ، نظرا لموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية.وردت كل من الدنمارك وغرينلاند بحزم على هذه التصريحات، محذرتين من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، ومؤكدتين توقعهما باحترام السيادة والسلامة الإقليمية للجزيرة.