اعتقال العشرات من منظمي "الاضطرابات" في عدة محافظات إيرانية

وفي محافظة (شمال البلاد)، صرح رئيس المحافظة بور بأن قوات إنفاذ القانون اعتقلت 50 شخصاً ممن وصفهم بـ "منظمي الاضطرابات"، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المعتقلين في المحافظة تجاوز 1500 شخص.ونقلت عنه وكالة " " قوله: "سيتم تحديد هوية جميع الأشخاص الذين ارتكبوا أي أعمال تحريض على التمرد أو أعمال شغب.. حتى الآن، تم تحديد هوية 50 من هؤلاء القادة واعتقالهم".كما أعلن في (شمال شرق البلاد) عن اعتقال 72 شخصا بتهمة التنظيم. وتم الإبلاغ عن اعتقالات أيضا في مدن أخرى بينها العاصمة وكرج ورشت وأردبيل.اندلعت الاحتجاجات في في نهاية 2025، بداية بسبب أزمات اقتصادية منها انخفاض قيمة العملة الوطنية، ثم توسعت لتحمل مطالب سياسية. وبلغت الاحتجاجات ذروتها عقب دعوات من ، نجل السابق.واجهت السلطات الاحتجاجات بإجراءات أمنية مشددة شملت قطعاً للإنترنت، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن، حسب تقارير.وفي 12 يناير، أعلنت السلطات الإيرانية أن الوضع "تمت السيطرة عليه"، واتهمت وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات.