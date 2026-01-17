Alsumaria Tv
LIVE
اعتقال العشرات من منظمي "الاضطرابات" في عدة محافظات إيرانية

دوليات

2026-01-17 | 10:03
اعتقال العشرات من منظمي &quot;الاضطرابات&quot; في عدة محافظات إيرانية
228 شوهد

أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال عشرات الأشخاص في عدة محافظات، من بين منظمي الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وفي محافظة جيلان (شمال البلاد)، صرح رئيس إدارة شرطة المحافظة حسين حسن بور بأن قوات إنفاذ القانون اعتقلت 50 شخصاً ممن وصفهم بـ "منظمي الاضطرابات"، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المعتقلين في المحافظة تجاوز 1500 شخص.
ونقلت عنه وكالة "تسنيم" قوله: "سيتم تحديد هوية جميع الأشخاص الذين ارتكبوا أي أعمال تحريض على التمرد أو أعمال شغب.. حتى الآن، تم تحديد هوية 50 من هؤلاء القادة واعتقالهم".
كما أعلن النائب العام في محافظة خراسان (شمال شرق البلاد) عن اعتقال 72 شخصا بتهمة التنظيم. وتم الإبلاغ عن اعتقالات أيضا في مدن أخرى بينها العاصمة طهران وكرج ورشت وأردبيل.
اندلعت الاحتجاجات في إيران في نهاية ديسمبر 2025، بداية بسبب أزمات اقتصادية منها انخفاض قيمة العملة الوطنية، ثم توسعت لتحمل مطالب سياسية. وبلغت الاحتجاجات ذروتها عقب دعوات من رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق.
واجهت السلطات الاحتجاجات بإجراءات أمنية مشددة شملت قطعاً للإنترنت، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن، حسب تقارير.
وفي 12 يناير، أعلنت السلطات الإيرانية أن الوضع "تمت السيطرة عليه"، واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
أحدث الحلقات
رحال
Play
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Play
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
Play
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
Play
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
Biotic
Play
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Play
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
Play
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
Play
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
Play
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
عشرين
Play
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
Play
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
Play
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Live Talk
Play
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Play
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
الجيش السوري يقتحم مدينة الطبقة وتطويق مطارها العسكري
13:34 | 2026-01-17
طهران تهدد برد قوي على أي "تحرك عدائي"
12:59 | 2026-01-17
عددها 32 شخصا.. إيران تعلن تفكيك شبكة شغب واعتقال عناصرها الرئيسية
12:19 | 2026-01-17
الجيش الأمريكي يتحدث عن ملاحقة "داعش" في سوريا
12:01 | 2026-01-17
ترامب: إيران أسوأ مكان للعيش بالعالم وحان الوقت للبحث عن قيادة جديدة
11:58 | 2026-01-17
العراق والسعودية يبحثان التوترات القائمة بين واشنطن وطهران
11:44 | 2026-01-17

