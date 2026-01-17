هوس ترامب بغرينلاند ينسيه أوكرانيا

وأكد الموقع أن "هوس باكتساب .. صرف الانتباه عن أوكرانيا وحتى أعاد توجيه الموارد نحو غرينلاند".وبحسب سياسي أوروبي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن هذه الخطوات تعقد جهود أوروبا لخلق جبهة قوية وموحدة، خاصة وأن تسعى بنشاط لتحقيق اتفاق سلام ينهي الصراع في أوكرانيا.غرينلاند هي جزء من مملكة . وقد أكد ترامب مرارا أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للأمن القومي. وقد رفض الزعيم الأمريكي تقديم وعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، ولم يجب بوضوح على السؤال عما هو الأكثر أهمية بالنسبة له: الجزيرة أم الحفاظ على حلف .وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامتها الإقليمية.وناقشت دول الرد المحتمل في حال تحولت تهديدات الولايات المتحدة بشأن غرينلاند إلى حقيقة.وفي يوم الجمعة الماضي، صرح ترامب بأنه قد يفرض رسوما جمركية على الدول التي لا توافق على مطالب حول الجزيرة.