ترامب: إيران أسوأ مكان للعيش بالعالم وحان الوقت للبحث عن قيادة جديدة

وقال ، في تصريحات لموقع بوليتيكو، إن "الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة في "، معتبراً أن "حكام يعتمدون على القمع والعنف للبقاء في السلطة".وأوضح ترامب، عقب اطلاعه على منشورات للمرشد الإيراني، أن "القيادة الإيرانية تركز على استخدام القوة وقتل الآلاف للسيطرة، بدلاً من إدارة البلاد بشكل صحيح"، على حد تعبيره.وأضاف أنه "على القيادة في إيران أن تهتم بتحسين أوضاع البلاد وإدارة شؤونها كما تفعل الإدارات الناجحة"، مؤكداً أن "سوء القيادة جعل إيران (أسوأ مكان للعيش في العالم)".وتأتي تصريحات ترمب في وقت تشهد فيه العلاقات بين وطهران توتراً متصاعداً على خلفية ملفات سياسية وأمنية متعددة.