الجيش الأمريكي يتحدث عن ملاحقة "داعش" في سوريا

اعتبر ، السبت، أن ملاحقة تنظيم "داعش" بقوة تتطلب تضافر جهود الشركاء في .

وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال "نحث على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة".

وأضاف "نرحب بجهود جميع الأطراف في لمنع التصعيد والسعي إلى الحل عبر الحوار"، مردفا أن "ملاحقة تنظيم بقوة تتطلب تضافر جهود الشركاء السوريين".