طهران تهدد برد قوي على أي "تحرك عدائي"

هددت ، السبت، برد قوي على ما وصفته أي "تحرك عدائي".

وقالت الخارجية الإيرانية، "مزاعم الخارجية الأمريكية بأننا نعد خيارات لضرب قواعد أمريكية تأتي في إطار إذكاء التوتر".

وأضافت " سترد بقوة على أي تحرك عدائي وقواتنا عازمة على الحفاظ على قدراتها الدفاعية وتطويرها".

وكشف الرئيس الأمريكي ، اليوم السبت، سبب عدم الهجوم على ، مضيفا أن قرار التراجع عن توجيه ضربة سببه "الإلغاء الذي قامت به لعمليات شنق لأكثر من 800 شخص".



وكان قد أكد في اليوم السابق أن جميع الخيارات تبقى مطروحة، محذرا طهران من أن أي تصعيد للعنف قد يؤدي إلى ردود فعل حازمة من .