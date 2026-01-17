الجيش السوري يقتحم مدينة الطبقة وتطويق مطارها العسكري

بدأ الجيش السوري، الدخول إلى مدينة الطبقة من عدة محاور، بالتوازي مع عملية تطويق مطار الطبقة العسكري.

وأفادت هيئة العمليات في الجيش السوري بأن "قوات الجيش بدأت الدخول إلى مدينة الطبقة من عدة محاور، بالتوازي مع عملية تطويق عناصر حزب " " داخل مطار الطبقة العسكري".

وأوضحت الرسمية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجيش لبسط السيطرة الكاملة على المدينة والمطار، وتأمين المناطق المحيطة ومنع استخدامها كمنطلقات لعمليات مسلحة ضد المدنيين وقوات الجيش.



ونقلت القناة عن هيئة العمليات في الجيش السوري قولها إن "عملية دخول مدينة الطبقة تجري بالتوازي مع تطويق ميليشيات الكردستاني الإرهابية داخل مطار الطبقة العسكري".



وأكدت أن قوات الجيش السوري "أحكمت سيطرتها على مدينة ومعسكر الهجانة قرب مدينة الطبقة، في إطار العمليات الجارية في ريف ".



في المقابل، نفت قوات الديمقراطية "قسد" إلى مدينة الطبقة، وقالت في بيان صادر عن مركزها الإعلامي إن "الأخبار حول دخول مسلحي فصائل دمشق إلى مدينة الطبقة غير صحيحة، قواتنا لا تزال في مواقعها، وقد تم تمشيط مدينة المنصورة بالكامل من أي خلايا حاولت المساس بالأمن".



وأعلن الجيش السوري، ظهر اليوم، بسط السيطرة على حقل صفيان النفطي وعقدة وحقل ، الواقعة بالقرب من مدينة الطبقة بريف الرقة، كما أعلن الجيش بسط سيطرته على كامل مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي بعد انسحاب "قسد" وتأمين 14 قرية وبلدة شرق المدينة مع تأمين خروج أكثر من 200 عنصر من "قوات سوريا الديمقراطية" مع سلاحهم.



وكانت "قسد" قد أعلنت أمس الجمعة، أن قواتها ستنسحب من منطقة غرب بدءاً من الساعة السابعة صباح اليوم، وستعيد التموضع في مناطق شرق الفرات.