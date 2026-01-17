أول تعليق من ألمانيا على رسوم ترامب الجديدة

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس للصحفيين، اليوم السبت، إن الحكومة "على اتصال مع الشركاء الأوروبيين".وأضاف: "وفي الوقت المناسب سنتخذ معا القرار حول الرد المناسب".ويأتي ذلك بعد أن أعلن فرض الرسوم بنسبة 10% على التي أرسلت قواتها إلى على خلفية إصرار ترامب على ضم للجزيرة التي تعتبر إقليما ذاتي الحكم تابعا للدنمارك.وطالت إجراءات ترامب الجديدة هذه كلا من وبريطانيا وفرنسا والدنمارك والسويد والنرويج وهولندا وفنلندا.