واشنطن تنصح الأوروبيين بفصل التجارة عن أزمة غرينلاند

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأمريكي قوله: "إن الأمر متروك لأوروبا كي تقرر ما إذا كانت تريد بحث التهديدات الجديدة من جانب بفرض رسوم جمركية على بعض بسبب جرينلاند".وأضاف: " مكان الأوروبيين، لحاولت على الأرجح فصل هذا الأمر قدر الإمكان. أما إذا أرادوا جعل ذلك جزءاً من صفقة تجارية، فهذا شأنهم وليس شأننا".ويأتي هذا التصريح تعقيبا على إعلان ، اليوم السبت، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على كل من ، وألمانيا، والدنمارك، وهولندا، والنرويج، وفنلندا، وفرنسا، والسويد.وتعليقا على قرار ترامب، قال رئيس في مؤتمر صحفي عقب توقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع تكتل ميركوسور، إن الاتحاد الأوروبي "حازم جدا في الدفاع عن القانون الدولي"، مضيفا أنه "ينسق ردا مشتركا من جانب بشأن هذه القضية".