واشنطن تنصح الأوروبيين بفصل التجارة عن أزمة غرينلاند
دوليات
2026-01-17 | 15:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
74 شوهد
صرح الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيمسون غرير، بأن من الأجدر للدول الأوروبية الفصل بين ملف العلاقات التجارية مع
واشنطن
والوضع المحيط بجزيرة
غرينلاند
.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأمريكي قوله: "إن الأمر متروك لأوروبا كي تقرر ما إذا كانت تريد بحث التهديدات الجديدة من جانب
ترامب
بفرض رسوم جمركية على بعض
الدول الأوروبية
بسبب جرينلاند".
وأضاف: "
لو كنت
مكان الأوروبيين، لحاولت على الأرجح فصل هذا الأمر قدر الإمكان. أما إذا أرادوا جعل ذلك جزءاً من صفقة تجارية، فهذا شأنهم وليس شأننا".
ويأتي هذا التصريح تعقيبا على إعلان
الرئيس دونالد ترامب
، اليوم السبت، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على كل من
بريطانيا
، وألمانيا، والدنمارك، وهولندا، والنرويج، وفنلندا، وفرنسا، والسويد.
وتعليقا على قرار ترامب، قال رئيس
المجلس الأوروبي
أنطونيو كوستا
في مؤتمر صحفي عقب توقيع
الاتحاد الأوروبي
على اتفاقية التجارة الحرة مع تكتل ميركوسور، إن الاتحاد الأوروبي "حازم جدا في الدفاع عن القانون الدولي"، مضيفا أنه "ينسق ردا مشتركا من جانب
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
بشأن هذه القضية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
قوات عسكرية أوروبية تصل إلى غرينلاند
08:00 | 2026-01-15
البرلمان الأوروبي يرد على تصريحات ترامب بشأن غرينلاند
14:19 | 2026-01-14
أول تحرك أوروبي من فرنسا في قضية غرينلاند
05:20 | 2026-01-14
رد أوروبي على ترامب: غرينلاند ملك لشعبها ولا نقاش حولها
12:03 | 2026-01-06
واشنطن
غرينلاند
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
الرئيس دونالد ترامب
الاتحاد الأوروبي
المجلس الأوروبي
الدول الأوروبية
أنطونيو كوستا
دونالد ترامب
رئيس المجلس
