مقتل قيادي تابع لتنظيم القاعدة في سوريا

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، "نفذنا أمس عملية شمال أسفرت عن مقتل قيادي بتنظيم القاعدة".

وأضافت أن "القيادي بالقاعدة بلال الجاسم يرتبط بمسلح بتنظيم قتل أمريكيين وسوريين قبل شهر".



وكان اعتبر، السبت، أن ملاحقة تنظيم "داعش" بقوة تتطلب تضافر جهود الشركاء في .