البيت الأبيض: لا أحد يعرف ما سيفعله ترامب بشأن إيران

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحذير أمريكي من الطيران في أجواء دول عدة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553411-639042816029525176.jpg
البيت الأبيض: لا أحد يعرف ما سيفعله ترامب بشأن إيران
دوليات
2026-01-17 | 16:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
215 شوهد
أكد
البيت الأبيض
، أنه لا أحد يعرف ما سيفعله الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بشأن
إيران
.
ونقلت "
واشنطن بوست
" عن المتحدثة باسم
البيت الأبيض
قولها، "لا أحد يعرف ما سيفعله الرئيس ترمب بشأن
إيران
سوى الرئيس نفسه".
وأضافت "الرئيس
ترامب
أبقى العديد من الخيارات مطروحة بشأن إيران".
كما نقلت "
واشنطن
بوست" عن مصدر، أن "المبعوث ويتكوف ورئيسة موظفي البيت الأبيض أكدا ضرورة توخي الحذر بشأن توجيه ضربات لإيران".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، "ويتكوف استمع مباشرة لمخاوف حلفاء عرب وأراد تجنب جولة أخرى من العنف مع إيران".
وكان ترامب صرح، السبت، بأن إيران أسوأ مكان للعيش بالعالم بسبب سوء القيادة، مشيرا الى انه حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة.
كما كشف ترامب، السبت، سبب عدم الهجوم على
ايران
، مضيفا أن قرار التراجع عن توجيه ضربة سببه "الإلغاء الذي قامت به إيران لعمليات شنق لأكثر من 800 شخص".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
البيت الابيض يتحدث عن خيارت لدى ترامب بشأن فنزويلا
12:08 | 2025-12-21
البيت الأبيض: ترامب ليس خائفا من استخدام القوة مع إيران
13:36 | 2026-01-12
البيت الأبيض يكشف عن خيارات عدة بشأن فنزويلا
14:20 | 2025-12-01
البيت الأبيض يحسم الجدل: لا جنود أمريكيين في فنزويلا
12:12 | 2026-01-07
ترامب
ايران
دونالد ترامب
البيت الأبيض
واشنطن بوست
واشنطن
دونالد
إيران
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار وثلوج وانخفاض شديد بالحرارة.. العراق على موعد مع الصقيع
محليات
36.21%
15:05 | 2026-01-16
امطار وثلوج وانخفاض شديد بالحرارة.. العراق على موعد مع الصقيع
15:05 | 2026-01-16
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
دوليات
24.52%
11:42 | 2026-01-17
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
11:42 | 2026-01-17
حرارة اقل من درجة الانجماد وامطار حتى الأربعاء
محليات
21.85%
01:14 | 2026-01-17
حرارة اقل من درجة الانجماد وامطار حتى الأربعاء
01:14 | 2026-01-17
"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق
أمن
17.41%
03:42 | 2026-01-16
"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق
03:42 | 2026-01-16
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
الأكثر مشاهدة
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
اخترنا لك
تحذير أمريكي من الطيران في أجواء دول عدة
16:45 | 2026-01-17
الجيش السوري يعلن السيطرة على مطار الطبقة العسكري
16:27 | 2026-01-17
مقتل قيادي تابع لتنظيم القاعدة في سوريا
15:33 | 2026-01-17
واشنطن تنصح الأوروبيين بفصل التجارة عن أزمة غرينلاند
15:29 | 2026-01-17
أول تعليق من ألمانيا على رسوم ترامب الجديدة
14:46 | 2026-01-17
الجيش السوري يقتحم مدينة الطبقة وتطويق مطارها العسكري
13:34 | 2026-01-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.