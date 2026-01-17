البيت الأبيض: لا أحد يعرف ما سيفعله ترامب بشأن إيران

ونقلت " " عن المتحدثة باسم قولها، "لا أحد يعرف ما سيفعله الرئيس ترمب بشأن سوى الرئيس نفسه".

وأضافت "الرئيس أبقى العديد من الخيارات مطروحة بشأن إيران".

كما نقلت " بوست" عن مصدر، أن "المبعوث ويتكوف ورئيسة موظفي البيت الأبيض أكدا ضرورة توخي الحذر بشأن توجيه ضربات لإيران".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، "ويتكوف استمع مباشرة لمخاوف حلفاء عرب وأراد تجنب جولة أخرى من العنف مع إيران".

وكان ترامب صرح، السبت، بأن إيران أسوأ مكان للعيش بالعالم بسبب سوء القيادة، مشيرا الى انه حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة.



كما كشف ترامب، السبت، سبب عدم الهجوم على ، مضيفا أن قرار التراجع عن توجيه ضربة سببه "الإلغاء الذي قامت به إيران لعمليات شنق لأكثر من 800 شخص".