الجيش السوري يعلن السيطرة على مطار الطبقة العسكري

أعلنت هيئة عمليات الجيش السوري اليوم السبت، السيطرة على مطار الطبقة العسكري شرقي حلب بشكل كامل.

وجاء في بيان للهيئة: "نعلن السيطرة على مطار الطبقة العسكري بشكل كامل وطرد ميليشيات PKK الإرهابية منه".



وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري قد أفادت في وقت سابق، بأن قوات الجيش بدأت الدخول إلى مدينة الطبقة من عدة محاور، بالتوازي مع عملية تطويق عناصر حزب " " داخل مطار الطبقة العسكري.