تحذير أمريكي من الطيران في أجواء دول عدة
دوليات
2026-01-17 | 16:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,340 شوهد
حذرت
إدارة الطيران
الأميركية، الطيارين من التحليق فوق
المكسيك
وأجزاء من
أمريكا الوسطى
والجنوبية.
ونصحت إدارة
الطيران الاتحادية
شركات الطيران الأميركية بـ"توخي الحذر" عند الطيران فوق أجزاء من
المحيط الهادئ
وخليج
كاليفورنيا
، بسبب "الأنشطة العسكرية" والتدخل المحتمل في أنظمة الملاحة.
وقالت الإدارة في سلسلة من الإرشادات، دون أن تحدد طبيعة الأنشطة العسكرية: "توجد مخاطر محتملة على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق ومرحلتي الوصول والمغادرة".
وتتعلق التحذيرات بمناطق تشمل المياه قبالة سواحل
المكسيك
وكولومبيا وبنما والإكوادور، وهي تحذيرات قائمة حتى منتصف مارس.
