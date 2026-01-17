تحذير أمريكي من الطيران في أجواء دول عدة

ونصحت إدارة شركات الطيران الأميركية بـ"توخي الحذر" عند الطيران فوق أجزاء من وخليج ، بسبب "الأنشطة العسكرية" والتدخل المحتمل في أنظمة الملاحة.وقالت الإدارة في سلسلة من الإرشادات، دون أن تحدد طبيعة الأنشطة العسكرية: "توجد مخاطر محتملة على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق ومرحلتي الوصول والمغادرة".وتتعلق التحذيرات بمناطق تشمل المياه قبالة سواحل وكولومبيا وبنما والإكوادور، وهي تحذيرات قائمة حتى منتصف مارس.