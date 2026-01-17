الاتحاد الأوروبي يحذر: رسوم ترامب ستقوض العلاقات عبر الأطلسي

وكتبت رئيسة ، ورئيس (اللذان يزوران باراغواي)، في بيان مشترك على منصة "إكس": "الرسوم سوف تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتهدد بإطلاق دوامة تدهورها. ستبقى أوروبا موحدة ومنسقة وملتزمة بدعم سيادتها".وردا على الاستياء الأمريكي من إجراء دول أوروبية تدريبات عسكرية في ، أشار القائدان الأوروبيان إلى أن "التدريبات الدنماركية القادمة بمشاركة الحلفاء تخدم أهداف تعزيز الأمن القطبي ولا تشكل تهديدا لأي أحد".وأكدا تضامن الكامل مع وشعب غرينلاند، مع التزامه بالحوار بين كوبنهاغن وواشنطن.وكان قد أعلن سابقا عبر منصة "تروث سوشيال" عن البدء بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارا من 1 فبراير، على واردات من ثماني دول أوروبية هي: وألمانيا والدنمارك وهولندا والنرويج وفنلندا وفرنسا والسويد.وهدد برفع هذه الرسوم إلى 25% اعتبارا من 1 يونيو المقبل، وذلك حتى تتفق الأطراف على ما وصفه بـ "الاستحواذ الكامل والنهائي" لواشنطن على غرينلاند.