دمشق تستعيد اكبر حقول النفط والغاز بعد 10 سنوات من خضوعها لقسد

وقالت السلطات السورية انها سيطرت على حقل عمر النفطي، وهو الحقل الأكبر في ، فضلا عن حقل كونيكو للغاز في شرق البلاد، وذلك بعد السيطرة على حقلي صفيان وعقدة وحقل ، بعد انسحاب قوات قسد عقب معارك امتدت لايام.ويتبادل كل من قوات قسد والحكومة السورية في دمشق الاتهامات بعدم الالتزام باتفاق 10 اذار والذي كان من المفترض ان يجعل جميع المناطق المسيطرة عليها القوات الكردية تحت سيطرة ودمج قوات قسد في الجيش، الا ان الجانب الكردي يتهم عناصر الجيش السوري بارتكاب انتهاكات بحق المقاتلين الكرد، في الوقت الذي تتهم دمشق مقاتلي قسد بالاستعانة بحزب وقصف المدنيين في المناطق التابعة لسلطات دمشق.