وقالت في بيان ان "الفصائل التابعة للحكومة المؤقتة لدمشق قامت بخرق الاتفاق والهجوم على قواتنا في أكثر من جبهة منذ البارحة صباحا و حتى الآن، بالرغم من كل الجهود في إيجاد حلول سلمية و بيان حسن النية و ذلك من خلال الانسحاب من بعض المناطق، إلا أن دمشق مصرة على استمرار القتال والخيار العسكري".ودعت الإدارة الذاتية "الشعب أن يكون على أهبة الاستعداد وأن يتخذ من مبدأ الدفاع الذاتي أساساً وأن يقف إلى جانب قواته العسكرية وأن يقوم بحماية مدنه وأن ينخرط في معركة حماية ".وأشارت الى ان "هدف هذه الهجمات هو ضرب الأخوة التي بنيت بدماء شبابنا و شاباتنا و إثارة الفتنة و العنف بين مكونات شمال وشرق و استهداف المكونات الأصيلة في سوريا. وإطفاء لون واحد على الأطياف الأخرى".وأكدت: "أننا أمام مرحلة مفصلية إما نقاوم ونعيش بكرامتنا أو نتعرض لكل أنواع الظلم و الإهانة، لذلك ندعو شعبنا أن يستجيب لقرار النفير العام الذي أعلنته الإدارة الذاتية وأن يقف جنبا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة".ودعت "جميع فئات الشعب و خاصة الشباب و الشابات بالتسلح و الاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل في منطقة الجزيرة و كوباني، و يجب أن نعلم بأننا أمام حرب وجودية، ولكي نحافظ على مكتسبات ثورتنا و على هويتنا هناك خيار واحد وهو خيار المقاومة الشعبية، لذلك ندعو شعبنا للالتفاف حول قواته و التكاتف معا لمواجهة هذا الهجوم الغاشم و أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد".