اتفاق الـ12 بنداً.. لقاء مرتقب بين عبدي والشرع تزامناً مع وجود توم برّاك

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن مصدر من "قسد" أن عبدي سيجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع.وعلى صعيد متصل، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية أن الرئيس الشرع يعقد اجتماعاً مع المبعوث الأمريكي إلى في قصر الشعب بدمشق.من المتوقع أن تُثمر الزيارة المرتقبة لعبدي إلى دمشق عن توقيع اتفاق جديد بين الطرفين - يجري تحضيره على نار ساخنة جدا وعلى وقع مدافع الحرب - وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من اليوم الأحد.وتكتسب هذه الزيارة أهمية استثنائية نظرا لتوقيتها الحساس، إذ تأتي في خضم اشتباكات عنيفة اندلعت منذ صباح السبت بين الجيش السوري و"قسد"، فور بدء تنفيذ الاتفاق الأولي الذي يقضي بانسحاب "قسد" من مناطق غرب وإعادة انتشارها شرقه.غير أن الأمور سرعان ما تدهورت، وتحولت إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فضلا عن أضرار جسيمة في البنية التحتية للمناطق المتأثرة.ووفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن"، فإن الاتفاق الجديد الجاري التفاوض بشأنه يتضمن 12 بندا، من بينها تعيين عبدي محافظًا لمدينة ، بالإضافة إلى بنود أخرى تتناول توزيع المناصب الإدارية ودمج قوات "قسد" ضمن صفوف الجيش العربي السوري.وفي سياق التطورات الميدانية، تداولت منصات إخبارية خلال الساعات الأخيرة مقاطع فيديو تُظهر عناصر من الجيش السوري يعبرون نهر في باستخدام وسائل بدائية، مثل القوارب والزوارق والعبارات لنقل الآليات، وذلك بسبب تدمير الجسور التي كانت تربط ضفتي المدينة، ما يعكس تصاعد وتيرة التحركات العسكرية على الأرض.