تزامنا مع دخول الجيش وخروج "قسد".. دمشق تصدر توجيهاً بشأن مؤسسات الرقة

وقال وزير والبيئة السوري محمد عنجراني، "وجهنا المكلّف بأعمال الإدارة المحلية في (لم يحدد اسمه) للتوجّه فورا إلى المحافظة، والبدء بتفعيل المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية".وأضاف أن التوجيه الحكومي يأتي "إيذانا بانطلاق الخدمات الأساسية، توازيا مع دخول الجيش العربي السوري".وتابع الوزير السوري "نواكب هذه العملية باهتمام كامل في كل محطة، لنكون جاهزين لخدمة أهلنا وتلبية احتياجاتهم في هذه المناطق".وفجر الأحد، أعلنت هيئة العمليات بالجيش السيطرة على مدينة الطبقة وسد غربي محافظة (غربي نهر الفرات)، بعد طرد مسلحي "قسد".