الشرع يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش

دوليات

2026-01-18 | 10:49
430 شوهد

وقع الرئيس السوري، احمد الشرع، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، واندماجها الكامل في الجيش السوري.

وقال الشرع، خلال لقاء مع صحفيين، إن مؤسسات الدولة ستباشر الدخول إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث، في إطار تطبيق بنود الاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأوصى الشرع "عشائر البلاد العربية، ولا سيما في شرق سوريا، بالالتزام بالهدوء وفتح المجال أمام تنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب ضبط النفس وتغليب المصلحة العامة".

وأشار الرئيس السوري إلى أن اجتماعا كان مقررا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إلا أنه تأجل إلى يوم غد بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن جميع الملفات العالقة مع "قسد" سيتم حلها عبر الحوار.

وشدد على أن الدولة السورية دولة موحدة، مؤكدا أن المناطق ذات الخصوصية الإدارية ستراعى ضمن إطار الدولة، مع اعتماد تسمية عناصر الأمن الذين سيعملون في تلك المناطق وفق الآليات المتفق عليها.

وأكد أن الاتصالات مستمرة لاستكمال تنفيذ التفاهمات، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل، والحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
الاتحاد الأوروبي يدرس الرد على ترامب برسوم جمركية جديدة
14:55 | 2026-01-18
"وول ستريت": أوروبا تخشى انهيار الناتو وتستعد لسيناريو مكلف
14:26 | 2026-01-18
أول تعليق لتركيا بعد إعلان الشرع وقف إطلاق النار مع "قسد"
14:01 | 2026-01-18
دمشق تكشف تفاصيل لقاء الشرع وبراك
12:42 | 2026-01-18
الدنمارك تعلن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند
11:59 | 2026-01-18
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات وإيقاف القتال بمناطق الاشتباك
11:46 | 2026-01-18

