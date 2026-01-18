Alsumaria Tv
LIVE
الكشف عن بنود اتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة السورية و"قسد"

دوليات

2026-01-18 | 10:55
الكشف عن بنود اتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة السورية و&quot;قسد&quot;
بعد ان وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأحد، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات قسد ودمجها بالكامل في الجيش السوري، في أعقاب معارك محتدمة على جانبي نهر الفرات خلال اليومين الماضيين، نشرت وسائل إعلام سورية رسمية بنود الاتفاقية.

ادناه بنود الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
أولاً: وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية، وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

ثانياً: تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

ثالثاً: دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

رابعاً: استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.

خامساً: دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.

سادساً: تلتزم قيادة "قسد" بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.

سابعاً: إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

ثامناً: إخلاء مدينة "عين العرب / كوباني" من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.

تاسعاً: دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم "داعش" بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

عاشراً: اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة "قسد" لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.

الحادي عشر: الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.

الثاني عشر: التزام "قسد" بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.

الثالث عشر: تلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب "داعش" كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.

الرابع عشر: العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.
الاتحاد الأوروبي يدرس الرد على ترامب برسوم جمركية جديدة
14:55 | 2026-01-18
"وول ستريت": أوروبا تخشى انهيار الناتو وتستعد لسيناريو مكلف
14:26 | 2026-01-18
أول تعليق لتركيا بعد إعلان الشرع وقف إطلاق النار مع "قسد"
14:01 | 2026-01-18
دمشق تكشف تفاصيل لقاء الشرع وبراك
12:42 | 2026-01-18
الدنمارك تعلن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند
11:59 | 2026-01-18
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات وإيقاف القتال بمناطق الاشتباك
11:46 | 2026-01-18

