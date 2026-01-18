الصفحة الرئيسية
"وقح.. تحدث بأدب".. شجار امام نتنياهو
دوليات
2026-01-18 | 11:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
768 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مواجهة "استثنائية وحادة" بين وزيرين، شهدها اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، ما دفع برئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
للتدخل.
وحسب موقع "واللا"، نشبت المواجهة بين وزير المالية
بتسلئيل سموتريتش
والوزير دودي أمسالم، وذلك حول قضية الشركات الحكومية.
وشمل تبادل الحديث بين الاثنين اتهامات شخصية ونبرة هجومية، حيث وصف سموتريتش أمسالم بـ "الوقح" (تجاوز حدوده)، فيما رد عليه أمسالم بضرورة "التحدث بأدب" وأنه "لا يفهم عما يتحدث".
وتصاعدت المواجهة عندما قال سموتريتش: "من أنت أصلا، ولماذا تتدخل، نحن لدينا اتفاقات"، ليرد أمسالم: "أنت لا تتحدث بأسلوب لائق، لا تصفني بالوقاحة".
وتابع سموتريتش مدعيا أن أمسالم "يفتقر لروح الزمالة" وأنه
استيقظ
"عصبيا هذا الصباح".
وفي تلك اللحظة، تدخل وزير الاقتصاد
نير بركات
قائلا: "دودي يفتقر لروح الزمالة؟ إنه الوزير الأكثر تعاونا وزمالة على الإطلاق".
وعلى إثر احتدام نبرة الصوت، قام
رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
بالتدخل قائلا: "أنا لا أقبل بهذا. اخرجا كلاكما إلى الخارج. القيادة هي ضبط نفس. إذا لم تكونوا قادة - فاخرجا واكملا نقاشكما هناك. لقد تجاوز الأمر كل الحدود. لا أقبل أن يتحدث وزيران بهذا الأسلوب وأن يصرخ أحدهما في وجه الآخر".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
