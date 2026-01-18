"وقح.. تحدث بأدب".. شجار امام نتنياهو

وحسب موقع "واللا"، نشبت المواجهة بين وزير المالية والوزير دودي أمسالم، وذلك حول قضية الشركات الحكومية.وشمل تبادل الحديث بين الاثنين اتهامات شخصية ونبرة هجومية، حيث وصف سموتريتش أمسالم بـ "الوقح" (تجاوز حدوده)، فيما رد عليه أمسالم بضرورة "التحدث بأدب" وأنه "لا يفهم عما يتحدث".وتصاعدت المواجهة عندما قال سموتريتش: "من أنت أصلا، ولماذا تتدخل، نحن لدينا اتفاقات"، ليرد أمسالم: "أنت لا تتحدث بأسلوب لائق، لا تصفني بالوقاحة".وتابع سموتريتش مدعيا أن أمسالم "يفتقر لروح الزمالة" وأنه "عصبيا هذا الصباح".وفي تلك اللحظة، تدخل وزير الاقتصاد قائلا: "دودي يفتقر لروح الزمالة؟ إنه الوزير الأكثر تعاونا وزمالة على الإطلاق".وعلى إثر احتدام نبرة الصوت، قام بالتدخل قائلا: "أنا لا أقبل بهذا. اخرجا كلاكما إلى الخارج. القيادة هي ضبط نفس. إذا لم تكونوا قادة - فاخرجا واكملا نقاشكما هناك. لقد تجاوز الأمر كل الحدود. لا أقبل أن يتحدث وزيران بهذا الأسلوب وأن يصرخ أحدهما في وجه الآخر".