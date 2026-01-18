السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني

– دولي

قدم المرشد الإيراني الأعلى السيد علي الخامنئي، اليوم الأحد، التعازي إلى المرجع الديني الأعلى بوفاة شقيقه.



وقال السيد الخامنئي في تدوينه على منصة (X) "آية الله السيّد (دامت بركاته) أعزّي سماحتكم بوفاة شقيقكم المكرّم، وأسأل الله المتعالي أن يتغمّده بمغفرته ويحشره مع أجداده الطاهرين (عليهم السلام)".