الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات وإيقاف القتال بمناطق الاشتباك

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء السورية (سانا) وتابعته ، انه "بناءً على الاتفاق الذي عقده الشرع مع قوات الديمقراطية، نعلن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات، والإيقاف الشامل للأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباك، تمهيداً لفتح ممرات آمنة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين".واوصت الوزارة "رجال الجيش العربي السوري بأن يكونوا على قدر عال من الثقة والمسؤولية، في حماية المواطنين وصون ممتلكاتهم، والحفاظ على الأمن والاستقرار".