الدنمارك تعلن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند

أعلن وزير خارجية ، الأحد، عن الاتفاق مع بشأن .

وقال راسموسن في تصريحات صحافية، "نحاول إقناع الرئيس بالتخلي عن رغبته في الاستحواذ على "، مردفا أنه " رغم تهديدات بشأن غرينلاند نرغب في المضي بالمسار الدبلوماسي".

وأضاف وزير خارجية "لدينا دعم أوروبي قوي بشأن غرينلاند"، مشددا بالقول " ليست ترمب وفيها محاسبة وتوازن قوى".

وأكد الحاجة إلى "رد من على ترمب بشأن غرينلاند"، مضيفا "اتفقت مع نائب الرئيس الأمريكي على مسار دبلوماسي بشأن غرينلاند".

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن أكثر من مرة أن غرينلاند يجب أن تنضم إلى الولايات المتحدة نظرا لأهميتها بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، حسب قوله.



ورفضت سلطات الدنمارك وغرينلاند المساعي الأمريكية لضم الجزيرة، ودعت إلى احترام سلامة الأراضي الدنماركية.