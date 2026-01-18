دمشق تكشف تفاصيل لقاء الشرع وبراك

كشفت الرئاسة السورية، الأحد، عن تفاصيل لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع ومبعوث الأمريكي توم .

وقالت الرئاسة السورية، "الرئيس الشرع أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي توم وحدة وسيادتها على كامل أراضيها".

وأضافت "الرئيس الشرع أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي توم براك أهمية الحوار في المرحلة الراهنة"، مردفة "الرئيس الشرع بحث أيضا مع المبعوث الأمريكي توم براك التعاون الاقتصادي وآخر التطورات الإقليمية".

ووقع الشرع، اليوم الأحد، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، واندماجها الكامل في الجيش السوري.