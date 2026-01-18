في بنغلاديش.. صحفيون يطالبون بالحماية عقب تزايد الهجمات

وقالوا إن "صناعة الإعلام في الدولة الواقعة بجنوب تتعرض لاستهداف ممنهج في الحكومة المؤقتة التي يرأسها في السلام ".وأضافوا أن الإدارة فشلت في منع الهجمات على ديلي وهي الصحيفة الرائدة باللغة في البلاد، وبروثوم ألو، أكبر صحيفة باللغة ، واللتين يقع مقرهما في العاصمة دكا.وفي ، اقتحمت حشود غاضبة مكاتب الصحيفتين وأضرموا النار في المباني وحاصروا الصحفيين والعاملين الآخرين داخلها، بعد فترة قصيرة من وفاة ناشط إسلامي مشهور.وبعد ساعات، جرى إنقاذ الصحفيين المحاصرين الذين لجأوا إلى سطح صحيفة ديلي ستار، وتعامل المهاجمون بعنف مع أحد رؤساء مجلس المحررين وهو كيان مستقل لمحرري الصحف، عندما وصل إلى الموقع.وفي نفس اليوم، تعرضت مراكز الثقافة الليبرالية للهجوم أيضا في دكا، ومن غير الواضح السبب وراء مهاجمة المتظاهرين الصحف.