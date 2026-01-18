أول تعليق لتركيا بعد إعلان الشرع وقف إطلاق النار مع "قسد"

وأعربت الخارجية التركية في بيان عن أمل في "أن يُسهم اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل، الذي أعلنه اليوم الرئيس السوري أحمد شرع، في تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والأمن في البلاد على أساس وحدة وسلامة أراضيها".وأضاف البيان "نأمل أن يُسهم هذا الاتفاق في تعزيز أمن وسلامة الشعب السوري، وكذلك المنطقة بأسرها، ولا سيما جيران سوريا"، لافتا إلى أن "الحقبة الجديدة التي بدأت في سوريا في 8 2024، والتي تمثل فرصة استثنائية للبلاد لتحقيق مستقبل مزدهر، تمر حاليًا بمرحلة حاسمة".وتابعت الوزارة أنه "انطلاقًا من فهمنا للواقع على الأرض، نأمل أن تُدرك جميع الفئات والأفراد في البلاد تمامًا أن مستقبل سوريا لا يكمن في الإرهاب والانقسام، بل في الوحدة والتضامن والاندماج".وختمت بالتأكيد على أن "ستواصل دعم جهود في مكافحة الإرهاب ومبادرات إعادة الإعمار، التي تُنفذ وفق نهج شامل وموحد قائم الشعب".ووقع الشرع، اليوم الأحد، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، واندماجها الكامل في الجيش السوري.