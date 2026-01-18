"وول ستريت": أوروبا تخشى انهيار الناتو وتستعد لسيناريو مكلف

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن هذا السيناريو سيجبر على إنشاء تحالف عسكري خاص بها دون مشاركة ، واصفة ذلك بأنه "مهمة مكلفة للغاية" بالنسبة لدول تعاني أصلا من نمو اقتصادي منخفض بشكل مزمن.وأشار التقرير إلى أن قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة حاولوا سابقا استخدام أسلوب "المجاملة" مع ، إلا أن القلق يتزايد بين الأوروبيين بعدما أصبح واضحا أن مظاهر الثناء والولاء لم تعد تجدي نفعا في تغيير مواقف الرئيس الأمريكي.وأضافت الصحيفة: "إن الثقة بين أوروبا والولايات المتحدة تعرضت لضربات متتالية، بدءا من خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا، وصولا إلى الجديدة للبيت الأبيض التي استهدفت الحلفاء الأوروبيين بينما تبنت لهجة ناعمة تجاه والصين".وكان ترامب قد شكك مرارا في جدوى الدفاع عن الحلفاء، حيث كتب مؤخرا في منصته "تروث سوشيال": "أشك في أن سيكون موجودا لأجلنا إذا احتجنا إليه حقا".وصعد ترامب من لهجته الساخرة تجاه القدرات العسكرية لحلفائه، واصفا قدرة على الدفاع عن بأنها لا تعدو كونها "زلاجتين تجرهما كلاب".