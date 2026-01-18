"وول ستريت": أوروبا تخشى انهيار الناتو وتستعد لسيناريو مكلف

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يسقط أمام مستضيفه ريال سوسيداد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553496-639043614254752086.jpg
"وول ستريت": أوروبا تخشى انهيار الناتو وتستعد لسيناريو مكلف
دوليات
2026-01-18 | 14:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
123 شوهد
ذكرت صحيفة "
وول ستريت
جورنال" أن دولا أوروبية تخشى أن يدفع التوتر المتصاعد مع
واشنطن الرئيس
الأمريكي
دونالد ترامب
إلى إعلان نهاية حلف "الناتو"، ما سيضع القارة العجوز أمام خيار صعب.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن هذا السيناريو سيجبر
الدول الأوروبية
على إنشاء تحالف عسكري خاص بها دون مشاركة
الولايات المتحدة
، واصفة ذلك بأنه "مهمة مكلفة للغاية" بالنسبة لدول تعاني أصلا من نمو اقتصادي منخفض بشكل مزمن.
وأشار التقرير إلى أن قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة حاولوا سابقا استخدام أسلوب "المجاملة" مع
ترامب
، إلا أن القلق يتزايد بين الأوروبيين بعدما أصبح واضحا أن مظاهر الثناء والولاء لم تعد تجدي نفعا في تغيير مواقف الرئيس الأمريكي.
وأضافت الصحيفة: "إن الثقة بين أوروبا والولايات المتحدة تعرضت لضربات متتالية، بدءا من خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا، وصولا إلى
استراتيجية الأمن القومي
الجديدة للبيت الأبيض التي استهدفت الحلفاء الأوروبيين بينما تبنت لهجة ناعمة تجاه
روسيا
والصين".
وكان ترامب قد شكك مرارا في جدوى الدفاع عن الحلفاء، حيث كتب مؤخرا في منصته "تروث سوشيال": "أشك في أن
الناتو
سيكون موجودا لأجلنا إذا احتجنا إليه حقا".
وصعد ترامب من لهجته الساخرة تجاه القدرات العسكرية لحلفائه، واصفا قدرة
الدنمارك
على الدفاع عن
غرينلاند
بأنها لا تعدو كونها "زلاجتين تجرهما كلاب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب: روسيا والصين لن تخشيا "الناتو" إذا لم نكن جزءا منه
11:55 | 2026-01-07
سيناريو الرعب القادم: لماذا يخشى العراق انهيار النظام السوري مجدداً؟
05:23 | 2025-12-27
"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
17:33 | 2025-10-28
وول ستريت جورنال: داعش يدخل مرحلة الانتعاش في سوريا
04:44 | 2025-10-24
أوروبا
الناتو
استراتيجية الأمن القومي
الولايات المتحدة
الدول الأوروبية
واشنطن الرئيس
دونالد ترامب
ستريت جورنال
الأمن القومي
وول ستريت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
دوليات
42.56%
11:22 | 2026-01-18
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
11:22 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
محليات
27.48%
11:40 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
11:40 | 2026-01-18
حرارة اقل من درجة الانجماد وامطار حتى الأربعاء
محليات
15.85%
01:14 | 2026-01-17
حرارة اقل من درجة الانجماد وامطار حتى الأربعاء
01:14 | 2026-01-17
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
دوليات
14.11%
11:42 | 2026-01-17
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
11:42 | 2026-01-17
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الأكثر مشاهدة
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
اخترنا لك
الشرع يتصل بالبارزاني ويؤكد على وحدة سوريا وسيادتها
17:52 | 2026-01-18
قتلى وجرحى في تصادم قطارين جنوب إسبانيا
16:10 | 2026-01-18
قائد "قسد" يكشف سبب الانسحاب من دير الزور والرقة
16:03 | 2026-01-18
هيئة "إسرائيلية": أمريكا لا تزال تدرس مسألة مهاجمة إيران
15:33 | 2026-01-18
واشنطن تعلق على اتفاق دمشق و"قسد": محطة مفصلية
15:16 | 2026-01-18
الاتحاد الأوروبي يدرس الرد على ترامب برسوم جمركية جديدة
14:55 | 2026-01-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.