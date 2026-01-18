الاتحاد الأوروبي يدرس الرد على ترامب برسوم جمركية جديدة

وبدأ في اجتماع طارئ لسفراء الدول الـ27 الأعضاء في ، بهدف تنسيق الرد على تهديدات الأخيرة، وسط توقعات بعدم صدور قرارات فورية، لكن مع تبادل مكثف لوجهات النظر حول الخيارات المتاحة.

وبالتوازي، شرع وزير الخارجية الدنماركي في جولة دبلوماسية شملت والمملكة المتحدة والسويد، لبحث تعزيز دور في أمن منطقة ، محذرا من أن النظام العالمي ومستقبل الحلف باتا على المحك.



وفي بيان مشترك، شددت والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد على أن التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية "تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتنذر بتدهور خطير"، مؤكدة أنها ستقف "صفا واحدا وبشكل منسق" في أي رد محتمل، مع التزامها الحفاظ على السيادة ووحدة الأراضي.



وكان ترامب قد صعد لهجته بعد إرسال عسكريين أوروبيين إلى في إطار مناورات دنماركية، ملوحا بفرض رسوم بنسبة 10% اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، على أن ترتفع إلى 25% في يونيو، إلى حين التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بـ"الشراء الكامل والشامل" لغرينلاند.



وأكدت أن الانتشار العسكري "لا يشكل تهديدًا لأي طرف"، وأنه يندرج ضمن التزامات أمنية مشتركة داخل ، كما عبّرت عن تضامنها مع وسكان غرينلاند، واستعدادها للحوار على أساس مبادئ السيادة والقانون الدولي.



في المقابل، لوح قادة أوروبيون بتفعيل "آلية مكافحة الإكراه" التابعة للاتحاد الأوروبي، التي قد تسمح بتجميد الوصول إلى أسواق المشتريات العامة أو تقييد الاستثمارات، إذا مضت في تنفيذ تهديداتها.