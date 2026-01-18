أشادت بالجهود البناءة التي بذلتها وقوات الديمقراطية "قسد" للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار.

واعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى توماس أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية تمهد الطريق أمام حوار سياسي وتعاون متجددين يهدفان إلى بناء سوريا موحدة وشاملة.

وقالت في بيان رسمي إن الاتفاق يعكس تحولا نوعيا في مسار العلاقة بين الطرفين، حيث اختار الخصمان السابقان الشراكة والتفاهم بدلا من الانقسام والصراع، في خطوة وصفتها بأنها نقطة تحول محورية في المشهد السوري.



وأشار البيان إلى أن قائدي الطرفين اجتمعا مدفوعين برؤية مشتركة تهدف إلى إنهاء الظلم الذي عانى منه الشعب السوري والعمل على رسم مستقبل أفضل لجميع السوريين دون استثناء.

كما رحبت بتأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع أن المواطنين الأكراد يشكلون جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، معتبرة ذلك أساسا مهماً لتعزيز .



وأكدت واشنطن تطلعها إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية، التي وصفتها بـ"الشريك التاريخي في الحرب ضد تنظيم "، ضمن إطار وطني متكامل بالتوازي مع انضمام كعضو جديد في ، وذلك في سياق الاستمرار بالجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ومنع عودة التنظيمات .

ووقع الشرع، اليوم الأحد، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، واندماجها الكامل في الجيش السوري.