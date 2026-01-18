هيئة "إسرائيلية": أمريكا لا تزال تدرس مسألة مهاجمة إيران

ووفقا للتقرير، عقد عدة مناقشات أمنية في الأيام الأخيرة - كما اليوم أيضا - تناولت من بين أمور أخرى الملف الإيراني.كما قال مسؤولون إسرائيليون وفق "كان"، إن " لا تزال تدرس مسألة مهاجمة "، في ظل التطورات الأخيرة.وقد وصلت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى ذروتها يوم الأربعاء الماضي، وهو اليوم الذي أجرى فيه ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مكالمة هاتفية.وبحسب تقارير عديدة، ساد في إيران تقدير واقعي بأن هجوما أمريكيا كان على وشك الحدوث في ذلك اليوم.يشار إلى أن ترامب كان قد أعلن تراجعه عن مهاجمة إيران بعد أيام من تحريك ونقل المعدات العسكرية، بالإضافة إلى تصعيد الخطاب ودعم المشاركين في الاضطرابات في المدن الإيرانية.