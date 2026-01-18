الصفحة الرئيسية
برشلونة يسقط أمام مستضيفه ريال سوسيداد
قائد "قسد" يكشف سبب الانسحاب من دير الزور والرقة
دوليات
2026-01-18 | 16:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
577 شوهد
كشف قائد قوات
سوريا
الدميقراطية "قسد"
مظلوم عبدي
، أن انسحاب قواته من
دير الزور
والرقة كان حقنا للدماء.
وقال عبدي، "هذه الحرب فرضت علينا وخطط لها من قبل عدة جهات، وانسحابنا من
دير الزور
والرقة كان حقنا للدماء ومنعا لحرب أهلية".
وأضاف "تكبدنا خسائر فادحة في الأرواح وسندافع عن مكتسباتنا حتى النهاية".
ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع "قسد"، واندماجها الكامل في الجيش السوري.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
قائد "قسد" يؤكد التزامه بدمج قواته في الدولة السورية
16:44 | 2025-11-11
16:44 | 2025-11-11
"قسد": فرض حظر تجوال كلي في منطقة الرقة
08:27 | 2026-01-17
08:27 | 2026-01-17
دمشق تعلن صد محاولتي تسلل لـ"قسد" في ريف الرقة
16:49 | 2026-01-12
16:49 | 2026-01-12
أصوات انفجارات متتالية في بادية دير الزور شرقي سوريا
17:57 | 2025-12-19
17:57 | 2025-12-19
سوريا
قسد
مظلوم عبدي
دير الزور
الرقة
الزور
