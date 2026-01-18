Alsumaria Tv
LIVE
قائد "قسد" يكشف سبب الانسحاب من دير الزور والرقة

دوليات

2026-01-18 | 16:03
Alsumaria Tv
قائد &quot;قسد&quot; يكشف سبب الانسحاب من دير الزور والرقة
المصدر:
وكالات
577 شوهد

كشف قائد قوات سوريا الدميقراطية "قسد" مظلوم عبدي، أن انسحاب قواته من دير الزور والرقة كان حقنا للدماء.

وقال عبدي، "هذه الحرب فرضت علينا وخطط لها من قبل عدة جهات، وانسحابنا من دير الزور والرقة كان حقنا للدماء ومنعا لحرب أهلية".
 
وأضاف "تكبدنا خسائر فادحة في الأرواح وسندافع عن مكتسباتنا حتى النهاية".
 
ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع "قسد"، واندماجها الكامل في الجيش السوري.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
Alsumaria Tv

الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
Play
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
Play
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Play
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Live Talk
Play
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
Play
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
Play
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
عشرين
Play
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
Play
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
Play
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Play
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
Play
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Play
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
Play
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
Play
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
Play
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16

الشرع يتصل بالبارزاني ويؤكد على وحدة سوريا وسيادتها
17:52 | 2026-01-18
قتلى وجرحى في تصادم قطارين جنوب إسبانيا
16:10 | 2026-01-18
هيئة "إسرائيلية": أمريكا لا تزال تدرس مسألة مهاجمة إيران
15:33 | 2026-01-18
واشنطن تعلق على اتفاق دمشق و"قسد": محطة مفصلية
15:16 | 2026-01-18
الاتحاد الأوروبي يدرس الرد على ترامب برسوم جمركية جديدة
14:55 | 2026-01-18
"وول ستريت": أوروبا تخشى انهيار الناتو وتستعد لسيناريو مكلف
14:26 | 2026-01-18

