قائد "قسد" يكشف سبب الانسحاب من دير الزور والرقة

كشف قائد قوات الدميقراطية "قسد" ، أن انسحاب قواته من والرقة كان حقنا للدماء.

وقال عبدي، "هذه الحرب فرضت علينا وخطط لها من قبل عدة جهات، وانسحابنا من والرقة كان حقنا للدماء ومنعا لحرب أهلية".

وأضاف "تكبدنا خسائر فادحة في الأرواح وسندافع عن مكتسباتنا حتى النهاية".

ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع "قسد"، واندماجها الكامل في الجيش السوري.