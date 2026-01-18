قتلى وجرحى في تصادم قطارين جنوب إسبانيا

وأكد متحدث باسم قوات الحرس المدني وفق سقوط "عشرة قتلى".وأشارت خدمات الطوارئ إلى إصابة آخرين، وأن ركابا محاصرون داخل العربات.وخرج قطار تابع لشركة "إيريو"، متجها من ملقة (جنوب إسبانيا) إلى ، عن سكته قرب أداموز، "وانحرف إلى المسار المجاور" حيث كان يسير قطار آخر، فاصطدم به وأخرجه عن سكته أيضا، بحسب ما أوضحت إدارة شبكة السكك الحديد "أديف".وذكر شاهد عيان بحسب قناة "تي في إي" الإسبانية الرسمية أن إحدى عربات القطار الذي انحرف أولا انقلبت بالكامل.وقال رئيس منطقة خوان على منصة "إكس": "أرسلنا فرق طوارئ ودعما لوجستيا إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة اللازمة".