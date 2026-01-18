الشرع يتصل بالبارزاني ويؤكد على وحدة سوريا وسيادتها

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، بأن الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في .

وذكرت " " أنه جرى خلال هذا الاتصال، استعراض مستجدات الأوضاع في ، والتأكيد على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

وأثنى خلال الاتصال على "المرسوم الرئاسي الذي يضمن حقوق وخصوصيات الكُرد في سوريا"، وفق الوكالة السورية.



وكان الشرع قد أصدر يوم الجمعة، المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، والذي ينص على أن المواطنين السوريين الكرد يشكلون جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تعد جزءا لا يتجزأ من السورية المتعددة والموحدة.



كما وقع الشرع الأحد، اتفاقا مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يقضي بوقف شامل لإطلاق النار واندماجها الكامل ضمن مؤسسات ، ولا سيما الجيش والأجهزة الأمنية، وبسط سيادة الدولة على مناطق شمال وشرق البلاد.