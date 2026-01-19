الصفحة الرئيسية
سافايا يجتمع مع الاستخبارات الأمريكية بشأن ملف الفصائل بالعراق: سنلاحق المخالفات اينما وجدت
دوليات
2026-01-18 | 22:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
334 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
كشف مبعوث الرئيس الأمريكي الى
العراق
مارك سافايا، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماعه مع الاستخبارات الأمريكية بشأن ملف الفصائل بالعراق، فيما اكد انه سيلاحق المخالفات اينما وجدت.
وقال سافايا في بيان تابعته
السومرية نيوز
، "عقدنا اجتماعًا ناجحًا للغاية مع تولسي غابارد، مديرة مكتب
مدير الاستخبارات الوطنية
الأميركية، ومع جو كينت، مدير
المركز الوطني لمكافحة الإرهاب
التابع لمكتب مدير
الاستخبارات الوطنية
الأميركية"، مبينا "اننا ناقشنا مجموعة من القضايا الحساسة والمهمة المرتبطة بالملفات التي سبق أن أثرتها".
واضاف "بحثنا دور الجماعات المسلحة المدعومة من
إيران
والشبكات المرتبطة بها"، مشددا "على أهمية الحفاظ على الجهود التي بذلتها
الحكومة العراقية
خلال العام الماضي والبناء عليها".
وذكر ان "الجهود الحكومية شملت تأمين الحدود ومكافحة التهريب والفساد وتعزيز سلطة الدولة"، مؤكدا "الالتزام الكامل بكشف أي مخالفات وملاحقتها أينما وُجدت".
وذكر "نعمل على استقرار
العراق
وضمان أمنه بما يخدم سيادة العراق ورفاه الشعب العراقي"، لافتا إلى أن "الشعب العراقي سيجعل العراق عظيماً مرة أخرى".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
