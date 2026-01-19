سافايا يجتمع مع الاستخبارات الأمريكية بشأن ملف الفصائل بالعراق: سنلاحق المخالفات اينما وجدت

وقال سافايا في بيان تابعته ، "عقدنا اجتماعًا ناجحًا للغاية مع تولسي غابارد، مديرة مكتب الأميركية، ومع جو كينت، مدير التابع لمكتب مدير الأميركية"، مبينا "اننا ناقشنا مجموعة من القضايا الحساسة والمهمة المرتبطة بالملفات التي سبق أن أثرتها".واضاف "بحثنا دور الجماعات المسلحة المدعومة من والشبكات المرتبطة بها"، مشددا "على أهمية الحفاظ على الجهود التي بذلتها خلال العام الماضي والبناء عليها".وذكر ان "الجهود الحكومية شملت تأمين الحدود ومكافحة التهريب والفساد وتعزيز سلطة الدولة"، مؤكدا "الالتزام الكامل بكشف أي مخالفات وملاحقتها أينما وُجدت".وذكر "نعمل على استقرار وضمان أمنه بما يخدم سيادة العراق ورفاه الشعب العراقي"، لافتا إلى أن "الشعب العراقي سيجعل العراق عظيماً مرة أخرى".