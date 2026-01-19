ملف "سري للغاية" يهز الكيان الاسرائيلي.. اعتقالات ليلية وتحقيقات

وقال الاعلام الإسرائيلي إن " في أصدرت أمر حظر نشر شامل يتعلق بالقضية، التي تتمحور حول شبهات خطيرة بـ"التواصل مع عميل أجنبي".واضاف ان الحظر يشمل جميع تفاصيل التحقيق، بما في ذلك هويات المشتبه بهم، وعدد المتورطين، وطبيعة الوقائع، أو أي معلومات قد تؤدي إلى كشفهم.واكد الاعلام الإسرائيلي ان المشتبه بهم نقلوا إلى تحقيق أمني مكثّف، ومن المتوقع عرضهم على المحكمة لطلب تمديد توقيفهم خلال الأيام المقبلة.وأشار الى أن هذه الجلسات، هي الأخرى، يُرجّح أن تُعقد خلف أبواب مغلقة بسبب القيود القانونية الصارمة المفروضة على الملف.ولا يزال أمر حظر النشر ساريا حتى إشعار آخر، فيما تعيش الأوساط الحريدية في المدن التي شهدت الاعتقالات حالة من الترقب، في ظل حجم العملية وطبيعة الشبهات الخطيرة المنسوبة إلى الشبان الموقوفين.