القضاء الفرنسي ينظر دعوى بشأن منزل يهودي تشغله السفارة الفرنسية ببغداد.. وماكرون "يختبئ" خلف القانون العراقي

ونشرت مؤخرا تقريرا جديدا عن القصة المتداولة في الاعلام الإسرائيلي والفرنسي والامريكي منذ اشهر، حيث اشارت الى ان العائلة اليهودية فرت منذ أجيال وقامت بتأجير منزلها لفرنسا منذ 60 عاما لاستخدامه كسفارة في لكن توقفت منذ زمن طويل عن دفع الإيجار، فيما تقاضي العائلة الآن بمبلغ 22 مليون دولار، بحجة أن فرنسا استفادت من "حملة معادية للسامية شنتها السابقة".وتقول العائلة اليهودية ان الحكومة الفرنسية فسخت العقد من طرف واحد وفضلت دفع الايجار للحكومة العراقية لان قيمة الايجار الذي تدفعه للعراق اقل مما تطالب به العائلة اليهودية.وتجادل العائلة ان مملتكات اليهود التي صودرت بموجب قوانين عراقية صريحة، يجب ان لا تعترف بها فرنسا، ويعود المنزل الى عزرا وخيدوري لاوي، وهما شقيقان بنيا المنزل عام 1935، قبل ان تغادر العائلة بعد مصادرة المنزل في خمسينيات الماضي، لتشغله عام 1965، حيث يطالب ابناء لاوي اليوم بالايجار من فرنسا.ومن المقرر ان تعقد جلسة استماع اليوم الاثنين في باريس، حيث يعتزم محامو العائلة عرض المبادئ الفرنسية على المحك، مقدمين القضية من منظور التزامات فرنسا المعلنة بتصحيح أخطائها السابقة، إلا أن الحكومة الفرنسية تنظر إلى المسألة بنظرة ضيقة، وتطالب برفض الدعوى، قائلةً إن المسؤولية تقع على عاتق .وترد فرنسا بأن الأضرار التي تطالب بها العائلة "ناجمة مباشرة عن قرارات اتخذتها السلطات العراقية، وليست الحكومة الفرنسية، ولكن بتنصلها من أي مسؤولية، تجد حكومة الرئيس نفسها في موقف حرج، إذ تضطر إلى الاعتماد على القوانين العراقية في دفاعها".