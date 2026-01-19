الصفحة الرئيسية
بعد صدمة نوبل.. ترامب: لم اعد اهتم للسلام في العالم
دوليات
2026-01-19 | 05:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
323 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
يبدو أن الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب
، لم يتجاوز صدمة عدم حصوله على
جائزة
نوبل للسلام العام الماضي، رغم عمله على إنهاء صراعات عالمية.
وقال الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب
، لرئيس الوزراء النرويجي
يوناس
جار ستوره، إنه لم يعد يشعر بأنه "ملزم بالتفكير في السلام فحسب"، بعدما لم يحصل على
جائزة
نوبل للسلام التي تعلنها
لجنة نوبل النرويجية
.
وكتب
ترامب
في منشور موجه إلى
يوناس غار ستور
"بما أن بلادكم قررت عدم منحي جائزة نوبل للسلام بعدما أوقفت أكثر من ثماني حروب، لم أعد أشعر بأنني ملزم بالتفكير فقط من السلام".
وكرر ترامب المطالبة بالسيطرة على
غرينلاند
في رسالة اطلعت عليها رويترز.
إذ حذر ترامب،
رئيس الوزراء
النروجي، بأن العالم لن يكون آمنا ما لم تسيطر
الولايات المتحدة
على جزيرة غرينلاند الدنماركية ذات الحكم الذاتي.
وكتب ترامب في المنشور الموجه إلى يوناس غار ستور أن "العالم لن يكون آمنا ما لم نسيطر بالكامل على غرينلاند".
ولم يحصل ترامب على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، رغم ترشيحه من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
وغيره، للجائزة، لأن الترشيحات جاءت بعد الفترة الزمنية المحددة لجائزة 2025.
ويتصاعد الخلاف بين ترامب والقادة الأوروبيين على خلفية تهديدات الأول بالسيطرة على غرينلاند، وفرضه تعريفات جمركية على
الدول الأوروبية
الرافضة لخططه.
وكانت زعيمة المعارضة الفنزويلية
ماريا كورينا ماتشادو
قد أهدت ميدالية جائزة نوبل للسلام الخاصة بها في وقت سابق من الشهر الجاري للرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب، تعبيراً عن امتنانها لما وصفته بـ"التزامه التاريخي" بحرية فنزويلا.
مقالات ذات صلة
المعارضة الفنزويلية ماتشادو تهدي ترامب "ميدالية جائزة نوبل للسلام"
02:31 | 2026-01-16
ترامب: النرويج أخطأت خطأ فادحا بعدم منحي جائزة نوبل للسلام
11:15 | 2026-01-07
الشرطة الإيرانية تعتقل الحائزة على "جائزة نوبل للسلام 2023
10:28 | 2025-12-12
ترامب يعلن تشكيل مجلس غزة للسلام
03:34 | 2026-01-16
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
دوليات
47.28%
11:22 | 2026-01-18
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
11:22 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
محليات
28.51%
11:40 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
11:40 | 2026-01-18
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
دوليات
13.55%
11:42 | 2026-01-17
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
11:42 | 2026-01-17
مع اغلاق البورصة.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
10.66%
08:33 | 2026-01-18
مع اغلاق البورصة.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق
08:33 | 2026-01-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
اخترنا لك
سوريا: معارك عنيفة قرب سجن يضم أخطر "الدواعش".. تحذيرات من كارثة أمنية
06:51 | 2026-01-19
القضاء الفرنسي ينظر دعوى بشأن منزل يهودي تشغله السفارة الفرنسية ببغداد.. وماكرون "يختبئ" خلف القانون العراقي
05:05 | 2026-01-19
ملف "سري للغاية" يهز الكيان الاسرائيلي.. اعتقالات ليلية وتحقيقات
02:35 | 2026-01-19
سافايا يجتمع مع الاستخبارات الأمريكية بشأن ملف الفصائل بالعراق: سنلاحق المخالفات اينما وجدت
22:54 | 2026-01-18
الشرع يتصل بالبارزاني ويؤكد على وحدة سوريا وسيادتها
17:52 | 2026-01-18
قتلى وجرحى في تصادم قطارين جنوب إسبانيا
16:10 | 2026-01-18
