بعد صدمة نوبل.. ترامب: لم اعد اهتم للسلام في العالم

وقال الرئيس الأمريكي، ، لرئيس الوزراء النرويجي جار ستوره، إنه لم يعد يشعر بأنه "ملزم بالتفكير في السلام فحسب"، بعدما لم يحصل على نوبل للسلام التي تعلنها .وكتب في منشور موجه إلى "بما أن بلادكم قررت عدم منحي جائزة نوبل للسلام بعدما أوقفت أكثر من ثماني حروب، لم أعد أشعر بأنني ملزم بالتفكير فقط من السلام".وكرر ترامب المطالبة بالسيطرة على في رسالة اطلعت عليها رويترز.إذ حذر ترامب، النروجي، بأن العالم لن يكون آمنا ما لم تسيطر على جزيرة غرينلاند الدنماركية ذات الحكم الذاتي.وكتب ترامب في المنشور الموجه إلى يوناس غار ستور أن "العالم لن يكون آمنا ما لم نسيطر بالكامل على غرينلاند".ولم يحصل ترامب على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، رغم ترشيحه من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي وغيره، للجائزة، لأن الترشيحات جاءت بعد الفترة الزمنية المحددة لجائزة 2025.ويتصاعد الخلاف بين ترامب والقادة الأوروبيين على خلفية تهديدات الأول بالسيطرة على غرينلاند، وفرضه تعريفات جمركية على الرافضة لخططه.وكانت زعيمة المعارضة الفنزويلية قد أهدت ميدالية جائزة نوبل للسلام الخاصة بها في وقت سابق من الشهر الجاري للرئيس الأمريكي ترامب، تعبيراً عن امتنانها لما وصفته بـ"التزامه التاريخي" بحرية فنزويلا.