سوريا: معارك عنيفة قرب سجن يضم أخطر "الدواعش".. تحذيرات من كارثة أمنية

وأفادت مصادر ميدانية بأن اشتباكات عنيفة تدور الآن في محيط سجن "الأقطان" بمدينة . ويُعد هذا السجن "نقطة حمراء" في الخارطة الأمنية، كونه يضم المئات من أخطر عناصر تنظيم الإرهابي.وحذر لـ"قسد" من أن الفصائل المهاجمة تسعى للسيطرة على السجن، مما قد يؤدي إلى فرار جماعي للإرهابيين، فاتحاً الباب أمام عودة " والإرهاب" إلى المنطقة.ولم يقتصر التصعيد على الرقة فحسب، إذ سجلت نقاط التماس في " " و"الشدادة" هجمات مماثلة من قِبل الفصائل التابعة لدمشق، في خرق واضح للبيانات الرسمية والاتفاقات التي أُعلن عنها مؤخراً بشأن الاندماج والتهدئة. وأكدت "قسد" أن قواتها تخوض معارك دفاعية لصد هذه الهجمات المتزامنة.وفي بيان شديد اللهجة وجهه للرأي العام، أكد المركز الإعلامي لقوات الديمقراطية أن "مستوى التهديد يتصاعد بشكل كبير". وحمل البيان الفصائل المهاجمة كامل المسؤولية عن أي تداعيات أمنية قد تنجم عن هذا التصعيد، واصفاً النتائج المحتملة بـ "الكارثية" في حال خروج الأوضاع عن السيطرة في محيط السجون.يأتي هذا التصعيد في وقت كان يأمل فيه الشارع السوري ببدء مرحلة من الاستقرار بعد الأنباء عن تفاهمات سياسية بين الأطراف، إلا أن الميدان أثبت أن "الهشاشة" ما زالت تسيطر على المشهد، وسط مخاوف دولية من استغلال خلايا "داعش" لهذه الثغرات الأمنية للعودة إلى الواجهة مجدداً.