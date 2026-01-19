كامتشاتكا الروسية تشهد أسوأ عاصفة ثلجية: الثلوج وصلت الطابق الثاني من المنازل!

وتراوح ارتفاع الغطاء الثلجي في العاصمة الإقليمية بين 51 و133 سنتيمترا، فيما وصل في قرية سوسنوفكا المجاورة إلى 163 سنتيمترا في أعلى معدلات هطول منذ بداية الحادي والعشرين.وغطت هذه العاصفة العنيفة من الثلوج السيارات والطرق ووصل ارتفاع الثلج الى مستوى الطابق الثاني للمنازل والبنايات.