الشرطة الإيرانية تمنح مهلة لمثيري الشغب

وأكد رادان أن الأمن مستتب في البلاد، مشيرا إلى أنه "جرى تأمينه وتثبيته بشكل جيد".وقال إن "حماة الأمن موجودون في الساحة بكامل طاقاتهم، وإن حركة المواصلات تسير بشكل طبيعي ومتوازن في جميع مدن البلاد، مضيفا أنه "لا توجد أي مشكلات تذكر، وأن جميع العاملين حضروا إلى أعمالهم من أجل الحفاظ على أمن الشعب".وشدد القائد العام للشرطة على أن " أوفت بوعدها للشعب بالتصدي للمشاغبين والإرهابيين حتى آخر فرد"، لافتا إلى أنه "تم حتى الآن اعتقال عدد كبير من هؤلاء الأشخاص، وقد أدلوا جميعا باعترافاتهم، كما جرى إعداد ملفات تتعلق بأعمال العنف والقتل والتخريب التي نفذوها، وهي قيد المتابعة والمعالجة القانونية".وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد كبير من المتورطين الآخرين، مؤكدا أنه سيتم اعتقالهم قريبا.وأعلن رادان من جانبه أن الأفراد الذين انخدعوا بما وصفه بالخدمات الأجنبية وتحولوا عمليا إلى أدوات لها، ما زالت أمامهم فرصة لتسليم أنفسهم، مؤكدا أنه في حال التسليم سيتم بالتأكيد تخفيف العقوبات بحقهم، على أن تمتد المهلة الممنوحة لهم لثلاثة أيام.