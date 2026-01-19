يضم الآلاف من الدواعش.. قسد تعلن خروج سجن الشدادي عن سيطرتها

وقال لقوّات الديمقراطية في بيان، انه "منذ ساعات صباح اليوم، تعرّض سجن الشدادي، الذي يضم آلاف السجناء من عناصر عصابات الإرهابي، لهجمات متكررة نفذتها فصائل دمشق".واضاف البيان ان "قوّات سوريا الديمقراطية تصدوا لهذه الهجمات، وتمكّنوا من كسرها عدة مرات، مقدّمين عشرات الشهداء والجرحى لمنع وقوع أمنية".وتابع البيان:"رغم أن سجن الشدادي يقع على بُعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة في المنطقة، إلا أن القاعدة لم تتدخل رغم الدعوات المتكررة".واختتم البيان ان"سجن الشدادي خرج حالياً عن سيطرة قوّاتنا".