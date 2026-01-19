نتنياهو: سنرد على إيران بقوة لم تعهدها منا من قبل

وقال نتنياهو في تصريح نشرته وسائل إعلامية "لو ارتكبت خطأ وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعهدها منا من قبل"، مبينا "لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث في إيران لكنها لن تعود إلى ما كانت عليه".وأضاف "اننا على وشك بدء المرحلة الثانية من مخطط الرئيس في ونسيطر على 53 بالمائة من مساحة القطاع".واكد "اننا مصرين على نزع سلاح حماس والقطاع كما هو منصوص عليه في المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب"، موضحا ان "قطاع غزة لن يدخله جنود أتراك أو قطريون"، لافتا الى ان "هناك نقاش مع أصدقائنا في بخصوص تشكيل الذي سيرافق تطبيق الإجراءات في قطاع غزة".