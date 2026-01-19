السعودية: غدًا أول أيام شهر شعبان وبداية رمضان في 18 شباط فلكيا

وأوضحت المحكمة أنها "بعد الاطلاع على ما وردها حول ترائي مساء أمس، قررت أن اليوم الاثنين حسب تقويم ، هو المكمل لشهر رجب ثلاثين يومًا؛ لعدم ثبوت رؤية الهلال".وبناءً على ذلك أكدت المحكمة أن "يوم غدٍ الثلاثاء هو الأول من شهر شعبان لهذا العام".متى يبدأ شهر رمضان فى ؟وفي يتم تحديد موعد بداية الصيام، باعتماد الجهات الرسمية على تحرى الهلال وفق الضوابط المعتمدة.وتصدر الحسابات الفلكية تقديرات مبدئية حول موعد ولادة الهلال وإمكانية رؤيته، لكن الإعلان الرسمي لا يتم إلا بعد الرؤية الشرعية للهلال في ليلة التاسع والعشرين من شهر شعبان.وإمكانية رؤية الهلال تعتمد على عدة عوامل، أبرزها وقت الغروب، مدة تواجده في السماء بعد غروب الشمس، صفاء الأجواء والظروف المناخية.وتشير الحسابات الفلكية إلى أن سيولد فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 17 شباط وتقوم الجهات المختصة بتحري الهلال بعد غروب الشمس؛ وفق الإجراءات المعمول بها سنويًا.وفي حال ثبوت رؤية الشرعية الهلال مساء يوم 17 شباط، فيكون الأربعاء 18 شباط هو أول أيام شهر رمضان المبارك أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فسيتم إكمال شهر شعبان 30 يومًا، ليكون الخميس 19 شباط هو أول أيام شهر رمضان في السعودية.