توضيح حكومي يخص الضوابط الجديدة لاحتساب الشهادات للموظفين
السعودية: غدًا أول أيام شهر شعبان وبداية رمضان في 18 شباط فلكيا
دوليات
2026-01-19 | 11:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
314 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
دائرة الأهلة
في
المحكمة العليا
بالمملكة العربية
السعودية
أن يوم غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر شعبان .
وأوضحت المحكمة أنها "بعد الاطلاع على ما وردها حول ترائي
الهلال
مساء أمس، قررت أن اليوم الاثنين حسب تقويم
أم القرى
، هو المكمل لشهر رجب ثلاثين يومًا؛ لعدم ثبوت رؤية الهلال".
وبناءً على ذلك أكدت المحكمة أن "يوم غدٍ الثلاثاء هو الأول من شهر شعبان لهذا العام".
متى يبدأ شهر رمضان فى
السعودية
؟
وفي
المملكة العربية السعودية
يتم تحديد موعد بداية الصيام، باعتماد الجهات الرسمية على تحرى الهلال وفق الضوابط
الشرعية
المعتمدة.
وتصدر الحسابات الفلكية تقديرات مبدئية حول موعد ولادة الهلال وإمكانية رؤيته، لكن الإعلان الرسمي لا يتم إلا بعد الرؤية الشرعية للهلال في ليلة التاسع والعشرين من شهر شعبان.
وإمكانية رؤية الهلال تعتمد على عدة عوامل، أبرزها
عمر الهلال
وقت الغروب، مدة تواجده في السماء بعد غروب الشمس، صفاء الأجواء والظروف المناخية.
وتشير الحسابات الفلكية إلى أن
هلال رمضان
سيولد فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 17 شباط وتقوم الجهات المختصة بتحري الهلال بعد غروب الشمس؛ وفق الإجراءات المعمول بها سنويًا.
وفي حال ثبوت رؤية الشرعية الهلال مساء يوم 17 شباط، فيكون الأربعاء 18 شباط هو أول أيام شهر رمضان المبارك أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فسيتم إكمال شهر شعبان 30 يومًا، ليكون الخميس 19 شباط هو أول أيام شهر رمضان في السعودية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
