مجلس الأمن يخول مجلس السلام للقيام بعمله في غزة

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، " خول مجلس السلام حصرا للقيام بعمله في ".

وأضاف "سيتعين علينا دراسة شكل مجلس السلام عند إنشائه فعليا لنعرف طبيعة علاقة به".

وكان أعلن في (16 كانون الثاني 2026) عن هيكلية إدارية وأمنية جديدة في غزة تضمنت تشكيل "مجلس السلام" وتعيين شخصيات سياسية وعسكرية للإشراف على مرحلة ما بعد الحرب، بهدف إعادة صياغة الواقع السياسي والأمني للقطاع.