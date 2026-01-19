منتدى الاقتصاد العالمي يستبعد عراقجي من قمة دافوس

وفي منشور على منصة "إكس"، أكد المنتدى أن لن يُسمح له بحضور الفعالية التي تستمر خمسة أيام.وجاء في بيان المنظمة: "على الرغم من أنه دُعي في الخريف الماضي، فإن الخسارة المأساوية لأرواح المدنيين في خلال الأسابيع القليلة الماضية تعني أنه ليس من الصحيح تمثيل الحكومة الإيرانية في هذا العام".ويأتي هذا الإعلان بعد أن أرسلت مجموعة "المتحدة ضد إيران النووية" رسالة إلى رئيس المنتدى، بورغي بريندي، يوم الجمعة، تحثه فيها على سحب الدعوة ومنع مسؤولي النظام الإيراني من الحضور وسط حملة قمع ضد المدنيين.