ترامب والشرع يؤكدان دعم وحدة سوريا ومكافحة الإرهاب

وقالت الرئاسة السورية، "الرئيس الشرع والرئيس الأمريكي بحثا باتصال الوضع بسوريا وأكدا دعم وحدتها ومكافحة الإرهاب".

وأضافت "الشرع وترامب أكدا أهمية حفظ وحدة أراضي واستقلالها، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار".

ولفتت الرئاسة الى أن " الشرع وترامب شددا على ضرورة ضمان حقوق الشعب الكردي ضمن إطار ، و اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم وإنهاء تهديداته".

وتابعت أن "الشرع وترامب عبرا عن تطلعهما لرؤية سوريا قوية موحدة لمواجهة التحديات، وبحثا ملفات إقليمية وأكدا أهمية منح سوريا فرصة للمضي نحو مستقبل أفضل".

وشهدت سوريا خلال الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً في شمال وشرق البلاد، حيث اندلعت اشتباكات ضارية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل تابعة لحكومة دمشق، تركزت أعنفها في محيط واحد من أخطر السجون التي تضم معتقلي تنظيم "داعش".